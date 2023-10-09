Штурман Су-34 рассказал о мишенях российских истребителей в зоне СВО

Принимающие участие в СВО российские лётчики являются высококлассными профессионалами, которые способны выполнить задачу в любое время суток и в разную погоду. Так о коллегах отозвался штурман экипажа тактического бомбардировщика Су-34.

"Все экипажи, которые участвуют в СВО, — это подготовленные на 100% лётчики и штурманы. Взаимодействие мы ещё отрабатывали на учебных полётах. Когда ты летишь со своим командиром, ты уже на 100% в нём уверен и он уверен на 100% в тебе. А это самое главное", — приводит слова бойца телеканал "Звезда".