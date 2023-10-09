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9 октября, 02:37

Штурман Су-34 рассказал о мишенях российских истребителей в зоне СВО

Штурман Су-34: Бомбометание в зоне СВО производится по мостам, складам и технике

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-133441491_456278581" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Обложка © VK / Минобороны России

Принимающие участие в СВО российские лётчики являются высококлассными профессионалами, которые способны выполнить задачу в любое время суток и в разную погоду. Так о коллегах отозвался штурман экипажа тактического бомбардировщика Су-34.

По словам военного, в большинстве случаев целями "сушек" становятся скопления живой силы противника, опорные пункты и бронетехника ВСУ. Также бомбометание осуществляется по складам и мостам неприятеля, рассказал лётчик.

"Все экипажи, которые участвуют в СВО, — это подготовленные на 100% лётчики и штурманы. Взаимодействие мы ещё отрабатывали на учебных полётах. Когда ты летишь со своим командиром, ты уже на 100% в нём уверен и он уверен на 100% в тебе. А это самое главное", — приводит слова бойца телеканал "Звезда".

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Ранее на высокие эксплуатационные качества Су-34 указал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе посещения производящего бомбардировщик завода глава МО сравнил самолёт с "рабочей лошадкой".

Илья Пушкарев
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