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8 октября, 19:39

Российская авиация ударила по лагерям подготовки и складам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный авиаудар по военным объектам террористов в Сирии. В результате атаки были уничтожены склады и базы боевиков в провинции Идлиб, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли пять авиаударов по складам и лагерям подготовки террористов в провинции Идлиб", — сказал контр-адмирал на брифинге.

Также за минувшие сутки в сирийское небо незаконно поднималась авиация так называемой коалиции во главе с США. В частности, протоколы деконфликтации нарушили истребители Rafale и разведывательно-ударные дроны MQ-1C и MQ-9.

Дроны США пять раз за день нарушили воздушное пространство Сирии

Дроны США пять раз за день нарушили воздушное пространство Сирии

Ранее Кулить предупреждал о планах главарей террористов совершить в САР провокацию с использованием отравляющих веществ. Целью акции является дискредитация российских войск в регионе.

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Илья Пушкарев
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