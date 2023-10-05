Боевики в Сирии готовят провокацию против российских военных

Главари террористов в южной части Идлибской зоны деэскалации конфликта в Сирии планируют устроить провокацию с использованием отравляющих веществ, дискредитирующую российских военных. Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, главари террористических группировок, действующих в южной части Идлибской зоны деэскалации, ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС РФ в САР", — сообщил Кулить.

Он также сообщил, что представители псевдогуманитарной организации "Белые каски", которые действуют совместно с террористами группировки "Джебхат ан-нусра"*, привезли в район населённого пункта Эриха шесть ёмкостей с хлором. Кулить заявил, что террористы собираются инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее при атаке беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе погибло минимум 80 человек, 240 было ранено. Правительство Сирии объявило трёхдневный траур по жертвам теракта, а МИД страны призвал Организацию Объединённых Наций осудить атаку.