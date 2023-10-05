Регион

Уведомления отключены

5 октября, 20:11

Боевики в Сирии готовят провокацию против российских военных

ЦПВС: Боевики Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ

Главари террористов в южной части Идлибской зоны деэскалации конфликта в Сирии планируют устроить провокацию с использованием отравляющих веществ, дискредитирующую российских военных. Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, главари террористических группировок, действующих в южной части Идлибской зоны деэскалации, ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС РФ в САР", — сообщил Кулить.

Он также сообщил, что представители псевдогуманитарной организации "Белые каски", которые действуют совместно с террористами группировки "Джебхат ан-нусра"*, привезли в район населённого пункта Эриха шесть ёмкостей с хлором. Кулить заявил, что террористы собираются инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков в Идлибской зоне деэскалации.

Пентагон подтвердил уничтожение турецкого беспилотника над Сирией

Пентагон подтвердил уничтожение турецкого беспилотника над Сирией

Ранее при атаке беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе погибло минимум 80 человек, 240 было ранено. Правительство Сирии объявило трёхдневный траур по жертвам теракта, а МИД страны призвал Организацию Объединённых Наций осудить атаку.

* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

ТАСС / YAHYA NEMAH

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров