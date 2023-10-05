Жертвами атаки беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе стали 80 человек
Жертвами атаки БПЛА на военное училище в Сирии стали 80 человек, 240 ранены
При атаке беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе погибли минимум 80 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш.
Последствия атаки беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе. Видео © X / milad fadel
"Террористическая атака на военное училище в Хомсе привела к 80 погибшим и 240 пострадавшим, среди них женщины и дети", — отметил он.
По данным SANA, Правительство Сирии объявило трёхдневный траур по жертвам теракта, а МИД страны призвал Организацию Объединённых Наций осудить атаку.
Как сообщал Лайф 5 октября, беспилотник террористов нанёс удар по военному училищу в сирийском Хомсе, когда там проходила церемония выпуска курсантов. При этом на мероприятии присутствовал в том числе глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас.
Twitter / milad fadel