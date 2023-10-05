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5 октября, 13:11

Дрон атаковал военное училище в Сирии, где находился министр обороны

Беспилотник террористов нанёс удар по военному училищу в сирийском городе Хомс. В этот момент там проходила церемония выпуска курсантов.

Как сообщает телеканал Аl Hadath, число жертв достигло 11. Большинство погибших и пострадавших — родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище. Также СМИ узнали, что на церемонии присутствовал вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.

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А ранее сегодня ракета международной коалиции, которую возглавляют США, сбила турецкий беспилотник Bayraktar в сирийской мухафазе (провинции) Эль-Хасака.

Александра Вишнякова
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