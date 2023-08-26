Американский БПЛА опасно сблизился с истребителем ВКС России в Сирии

Ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper коалиции США допустил опасное сближение с истребителем ВКС России Су-35 в небе над Сирией. Об инциденте на брифинге сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

По словам контр-адмирала, американский БПЛА приблизился к российскому самолёту, когда тот совершал плановый полёт вдоль границы. Инцидент произошёл на высоте 7200 метров в районе Эт-Танф, уточнил офицер.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", — дал оценку произошедшему Кулить.

Также замглавы ЦПВС отметил, что за минувшие сутки США и их союзники неоднократно нарушали действующие в САР протоколы деконфликтации. Для этого коалиция задействовала истребители F-35, F-16 и Тyphoon.