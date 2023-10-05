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5 октября, 13:08

Американцы в Сирии сбили турецкий беспилотник

Al Mayadeen: На северо-востоке Сирии коалиция США сбила турецкий Bayraktar

Ракета международной коалиции, которую возглавляют Соединённые Штаты Америки, сбила турецкий беспилотник Bayraktar в сирийской мухафазе (провинции) Эль-Хасака. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

"Турецкий беспилотник Bayraktar сбит около поселения Телль-Бейдар на северо-западе Эль-Хасаки", — отметил собеседник телеканала.

По данным журналистов, перед тем как БПЛА сбили, он попал в воздушное пространство над базой коалиции.

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Ранее Лайф писал, что Сирия призвала Совбез ООН заставить США возместить ей 115 миллиардов долларов за похищение зерна. Кроме того, Дамаск требует вернуть захваченные нефтегазовые месторождения.

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Shutterstock

Никита Осипов
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