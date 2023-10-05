Американцы в Сирии сбили турецкий беспилотник

Ракета международной коалиции, которую возглавляют Соединённые Штаты Америки, сбила турецкий беспилотник Bayraktar в сирийской мухафазе (провинции) Эль-Хасака. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

"Турецкий беспилотник Bayraktar сбит около поселения Телль-Бейдар на северо-западе Эль-Хасаки", — отметил собеседник телеканала.

По данным журналистов, перед тем как БПЛА сбили, он попал в воздушное пространство над базой коалиции.