Американцы в Сирии сбили турецкий беспилотник
Al Mayadeen: На северо-востоке Сирии коалиция США сбила турецкий Bayraktar
Ракета международной коалиции, которую возглавляют Соединённые Штаты Америки, сбила турецкий беспилотник Bayraktar в сирийской мухафазе (провинции) Эль-Хасака. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.
"Турецкий беспилотник Bayraktar сбит около поселения Телль-Бейдар на северо-западе Эль-Хасаки", — отметил собеседник телеканала.
По данным журналистов, перед тем как БПЛА сбили, он попал в воздушное пространство над базой коалиции.
Ранее Лайф писал, что Сирия призвала Совбез ООН заставить США возместить ей 115 миллиардов долларов за похищение зерна. Кроме того, Дамаск требует вернуть захваченные нефтегазовые месторождения.
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