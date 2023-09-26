Сирия призвала Совбез ООН заставить США возместить ей $115 млрд за похищение нефти и зерна

Сирия осуждает деятельность оккупационных сил США и требует прекратить нарушающее законы военное присутствие Штатов на своей территории. Такое заявление сделал постпред Арабской Республики при ООН Бассам Саббаг во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

"Сирия обращает внимание международного сообщества на систематическое разграбление своих природных богатств Соединёнными Штатами. Наше правительство требует от США компенсации за похищенные нефтяные ресурсы и пшеницу", — сообщил спикер.

Он добавил, что Сирия оценивает экономический ущерб, который нанесли действия США за последние годы, в 115 миллиардов долларов. Саббаг призвал Совбез ООН привлечь Штаты к ответственности и принудить их к компенсации потерь сирийского народа, страдающего от нехватки топлива и продовольствия. Кроме того, Дамаску должны вернуть захваченные нефтегазовые месторождения, а поддержка Вашингтоном сепаратистов на северо-востоке страны должна быть прекращена.