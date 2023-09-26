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26 сентября, 17:16

Сирия призвала Совбез ООН заставить США возместить ей $115 млрд за похищение нефти и зерна

Постпред Сирии Саббаг: США должны возместить похищенные у Сирии нефть и пшеницу

Сирия осуждает деятельность оккупационных сил США и требует прекратить нарушающее законы военное присутствие Штатов на своей территории. Такое заявление сделал постпред Арабской Республики при ООН Бассам Саббаг во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

"Сирия обращает внимание международного сообщества на систематическое разграбление своих природных богатств Соединёнными Штатами. Наше правительство требует от США компенсации за похищенные нефтяные ресурсы и пшеницу", сообщил спикер.

Он добавил, что Сирия оценивает экономический ущерб, который нанесли действия США за последние годы, в 115 миллиардов долларов. Саббаг призвал Совбез ООН привлечь Штаты к ответственности и принудить их к компенсации потерь сирийского народа, страдающего от нехватки топлива и продовольствия. Кроме того, Дамаску должны вернуть захваченные нефтегазовые месторождения, а поддержка Вашингтоном сепаратистов на северо-востоке страны должна быть прекращена.

Американские военные похитили из Сирии 40 автоцистерн с нефтью

Американские военные похитили из Сирии 40 автоцистерн с нефтью

Ранее Лайф писал о том, что члены Конгресса США в первый раз за десять лет побывали в районе пограничного перехода с Турцией, который находится в северо-западной части Сирии. В феврале он пострадал от мощнейшего землетрясения.

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ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI

Юрий Лысенко
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