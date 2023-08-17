Американские военные похитили из Сирии 40 автоцистерн с нефтью
SANA: Военные США вывезли из Сирии в Ирак 40 автоцистерн с нефтью
Военные США транспортировали 40 автоцистерн с краденой нефтью из Сирии в Ирак. Об этом пишет сирийское госагентство SANA, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, колонна с цистернами выехала через незаконно действующий пограничный переход Эль-Махмудия, который находится в провинции Эль-Хасеке, и направилась в сторону американских баз в Ираке.
Ранее SANA сообщало, что американские военные во время совместной с курдами операции по десантированию на востоке Сирии похитили человека. Уточнялось, что перед этим они окружили посёлок, где находился мирный житель.
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