Американские военные похитили из Сирии 40 автоцистерн с нефтью

Военные США транспортировали 40 автоцистерн с краденой нефтью из Сирии в Ирак. Об этом пишет сирийское госагентство SANA, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, колонна с цистернами выехала через незаконно действующий пограничный переход Эль-Махмудия, который находится в провинции Эль-Хасеке, и направилась в сторону американских баз в Ираке.