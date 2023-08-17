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16 августа, 21:56

Американские военные похитили из Сирии 40 автоцистерн с нефтью

SANA: Военные США вывезли из Сирии в Ирак 40 автоцистерн с нефтью

Военные США транспортировали 40 автоцистерн с краденой нефтью из Сирии в Ирак. Об этом пишет сирийское госагентство SANA, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, колонна с цистернами выехала через незаконно действующий пограничный переход Эль-Махмудия, который находится в провинции Эль-Хасеке, и направилась в сторону американских баз в Ираке.

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Ранее SANA сообщало, что американские военные во время совместной с курдами операции по десантированию на востоке Сирии похитили человека. Уточнялось, что перед этим они окружили посёлок, где находился мирный житель.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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