Власти Сирии обвинили американских военных в похищении человека
SANA: Американские военные похитили в Сирии человека во время операции с курдами
Американские военные во время совместной с курдами операции по десантированию на востоке Сирии похитили человека. По данным SANA, это произошло рано утром сегодня. Уточняется, что перед этим посёлок был окружён, а военные врывались в дома.
"Оккупационные силы США в ходе воздушного десантирования в посёлке Ад-Даман на севере провинции Дейр-эз-Зор схватили мирного жителя и увезли на свою военную базу, что было сопряжено с мощной беспорядочной стрельбой по жилым домам, сельхозучасткам и дорогам", — пишет агентство.
Ранее Лайф сообщал, что беспилотник MQ-9 Reaper международной коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в Сирии. Столкновения удалось избежать.
Getty Images / John Moore