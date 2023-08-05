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5 августа, 16:14

Власти Сирии обвинили американских военных в похищении человека

SANA: Американские военные похитили в Сирии человека во время операции с курдами

Американские военные во время совместной с курдами операции по десантированию на востоке Сирии похитили человека. По данным SANA, это произошло рано утром сегодня. Уточняется, что перед этим посёлок был окружён, а военные врывались в дома.

"Оккупационные силы США в ходе воздушного десантирования в посёлке Ад-Даман на севере провинции Дейр-эз-Зор схватили мирного жителя и увезли на свою военную базу, что было сопряжено с мощной беспорядочной стрельбой по жилым домам, сельхозучасткам и дорогам", — пишет агентство.

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Ранее Лайф сообщал, что беспилотник MQ-9 Reaper международной коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолётом Су-34 ВКС России в Сирии. Столкновения удалось избежать.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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