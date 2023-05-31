Американские пилоты грубо нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Пилоты американских Военно-воздушных сил продолжают нарушать протоколы деконфликтации в Сирии. По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Олега Гуринова, военные США активируют системы вооружения при сближении с российскими самолётами.

"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полётов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции" По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии", — сообщил контр-адмирал на брифинге.