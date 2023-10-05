Пентагон подтвердил уничтожение турецкого беспилотника над Сирией

Вооружённые силы Соединённых Штатов сбили в небе над Сирийской Арабской Республикой турецкий беспилотный летательный аппарат, так как восприняли его как угрозу. Информацию об этом подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его", — заявил высокопоставленный военнослужащий.

Он подчеркнул, что было зафиксировано нанесение ударов беспилотников по объектам в окрестностях провинции Эль-Хасака, некоторые из этих ударов пришлись по территории оперативной зоны США. Также, по словам Райдера, нет никаких подтверждений того, что турецкие военные специально целились по американцам.