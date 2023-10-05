Пентагон подтвердил уничтожение турецкого беспилотника над Сирией
Пентагон: ВВС США сбили турецкий БПЛА в небе над Сирией, приняв его за угрозу
Вооружённые силы Соединённых Штатов сбили в небе над Сирийской Арабской Республикой турецкий беспилотный летательный аппарат, так как восприняли его как угрозу. Информацию об этом подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
"Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его", — заявил высокопоставленный военнослужащий.
Он подчеркнул, что было зафиксировано нанесение ударов беспилотников по объектам в окрестностях провинции Эль-Хасака, некоторые из этих ударов пришлись по территории оперативной зоны США. Также, по словам Райдера, нет никаких подтверждений того, что турецкие военные специально целились по американцам.
Ранее сообщалось, что ракета международной коалиции, которую возглавляют Соединённые Штаты, сбила турецкий беспилотник Bayraktar в сирийской мухафазе Эль-Хасака. По данным местных СМИ, перед тем как БПЛА сбили, он попал в воздушное пространство над базой коалиции.
ТАСС / ZUMA / ZEUS