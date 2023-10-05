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5 октября, 19:59

Пентагон подтвердил уничтожение турецкого беспилотника над Сирией

Пентагон: ВВС США сбили турецкий БПЛА в небе над Сирией, приняв его за угрозу

Вооружённые силы Соединённых Штатов сбили в небе над Сирийской Арабской Республикой турецкий беспилотный летательный аппарат, так как восприняли его как угрозу. Информацию об этом подтвердил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его", — заявил высокопоставленный военнослужащий.

Он подчеркнул, что было зафиксировано нанесение ударов беспилотников по объектам в окрестностях провинции Эль-Хасака, некоторые из этих ударов пришлись по территории оперативной зоны США. Также, по словам Райдера, нет никаких подтверждений того, что турецкие военные специально целились по американцам.

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Ранее сообщалось, что ракета международной коалиции, которую возглавляют Соединённые Штаты, сбила турецкий беспилотник Bayraktar в сирийской мухафазе Эль-Хасака. По данным местных СМИ, перед тем как БПЛА сбили, он попал в воздушное пространство над базой коалиции.

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ТАСС / ZUMA / ZEUS

Алексей Соловьёв
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