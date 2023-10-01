В атаковавшем Сочи ударном дроне ВСУ опознали турецкий Bayraktar

Украинская армия впервые попыталась атаковать Краснодарский край с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. Об этом сообщает SHOT.

Украинский дрон в небе над Краснодарским краем. Видео © t.me / SHOT

Речь идёт о Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный дрон, взлётная масса которого составляет 650 килограммов, длина — 6,5 метра, размах крыла — 12 метров, максимальная скорость полёта — 222 км/ч, а достигаемая высота — 6750 метров.