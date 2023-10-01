В атаковавшем Сочи ударном дроне ВСУ опознали турецкий Bayraktar
ВСУ впервые атаковали турецким дроном Bayraktar Краснодарский край
Украинская армия впервые попыталась атаковать Краснодарский край с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. Об этом сообщает SHOT.
Украинский дрон в небе над Краснодарским краем. Видео © t.me / SHOT
Речь идёт о Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный дрон, взлётная масса которого составляет 650 килограммов, длина — 6,5 метра, размах крыла — 12 метров, максимальная скорость полёта — 222 км/ч, а достигаемая высота — 6750 метров.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении вражеского дрона в Краснодарском крае. Беспилотник самолётного типа сегодня рано утром поразили дежурные средства ПВО в Адлерском районе Сочи. О пострадавших и повреждениях не сообщалось. В результате инцидента шесть самолётов были перенаправлены из Сочи на запасные аэродромы. А движение по Крымскому мосту временно остановлено.
t.me / SHOT