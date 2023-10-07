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7 октября, 19:55

Дроны США пять раз за день нарушили воздушное пространство Сирии

Беспилотники проамериканской коалиции в Сирии совершили пять несанкционированных полётов за сутки, нарушив протоколы деконфликтации. О несоблюдении действующих в регионе правил сообщил замглавы центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

По словам контр-адмирала, воздушное пространство республики нарушалось разведывательно-ударными дронами США. В частности, в воздушном пространстве Сирии были замечены MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов", — произнёс Кулить в рамках брифинга.

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А двумя днями ранее ВВС США уничтожили турецкий беспилотник в небе Сирии. По данным Пентагона, лётчик F-16 сбил дрон, расценив его как угрозу.

Обложка ©

Flickr / K Allen Vetter

Илья Пушкарев
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