Польский вертолёт дважды за день нарушил границу Белоруссии
Минобороны Белоруссии: Польский вертолёт дважды нарушил границу республики
Польский вертолёт дважды нарушил границу Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.
Как отметили в ведомстве, сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.
"Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолёт повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", — говорится в сообщении ведомства, опубликованного в его телеграм-канале.
Эту информацию подтверждают данные объективного контроля, уточнили в Минобороны. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, военное ведомство совместно с МИД Белоруссии готовит соответствующую ноту для Варшавы.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 1 сентября летевший на малой высоте вертолёт ВВС Польши пересёк госграницу в Гродненской области и углубился на территорию республики на 1200 метров. Минск потребовал от Варшавы объяснений в связи с произошедшим, получив в ответ обещание разобраться в причинах инцидента. Позже Польша обвинила Белоруссию во лжи.
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