Польский вертолёт дважды за день нарушил границу Белоруссии

Польский вертолёт дважды нарушил границу Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

Как отметили в ведомстве, сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали приближение воздушного судна Польши к белорусской границе.

"Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолёт повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров", — говорится в сообщении ведомства, опубликованного в его телеграм-канале.