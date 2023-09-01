МИД Польши пообещал проанализировать нарушение вертолётом границы Белоруссии

Варшава с осторожностью воспринимает заявления о нарушении польским вертолётом Ми-24 воздушного пространства Белоруссии, заявил в эфире телеканала Polsat замглавы МИД страны Павел Яблоньский. По его словам, ситуация будет проанализирована.

"Мы будем анализировать ситуацию. Но нужно подходить с большой осторожностью к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб", — сказал он.