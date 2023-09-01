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1 сентября, 19:13

МИД Польши пообещал проанализировать нарушение вертолётом границы Белоруссии

Варшава с осторожностью воспринимает заявления о нарушении польским вертолётом Ми-24 воздушного пространства Белоруссии, заявил в эфире телеканала Polsat замглавы МИД страны Павел Яблоньский. По его словам, ситуация будет проанализирована.

"Мы будем анализировать ситуацию. Но нужно подходить с большой осторожностью к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб", сказал он.

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Напомним, 1 сентября ударный вертолёт Ми-24 ВВС Польши залетел на территорию Белоруссии, углубившись на 1,2 километра. Вторжение винтокрылой машины попало на видео. МИД союзной республики уже вызвал польского посла, его попросили объясниться.

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Матвей Константинов
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