В Белоруссии засняли дерзкое вторжение военного вертолёта ВВС Польши

Польский военный вертолёт нарушил белорусскую границу над Берестовицким районом Гродненской области. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, опубликовав видео с винтокрылой машиной.

"Польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно", — рассказали в комитете и пояснили, что всё случилось днём 1 сентября.