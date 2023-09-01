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1 сентября, 17:01

В Белоруссии засняли дерзкое вторжение военного вертолёта ВВС Польши

Погранкомитет Белоруссии: Польский военный вертолёт нарушил границу республики

Польский военный вертолёт нарушил белорусскую границу над Берестовицким районом Гродненской области. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, опубликовав видео с винтокрылой машиной.

Видео © Пограничный комитет Белоруссии

"Польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно", рассказали в комитете и пояснили, что всё случилось днём 1 сентября.

Минск уже связался с Варшавой в связи с грубым нарушением.

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Напомним, в начале августа министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал усилить войска на границе с Белоруссией. Причиной стало якобы пересечение границы воздушного пространства республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши. В Минске предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне. Также там опровергли пролёт вертолётов охраны президента Александра Лукашенко над Польшей.

Обложка ©

Пограничный комитет Белоруссии

Андрей Бражников
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