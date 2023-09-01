В Белоруссии засняли дерзкое вторжение военного вертолёта ВВС Польши
Погранкомитет Белоруссии: Польский военный вертолёт нарушил границу республики
Польский военный вертолёт нарушил белорусскую границу над Берестовицким районом Гродненской области. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, опубликовав видео с винтокрылой машиной.
Видео © Пограничный комитет Белоруссии
"Польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно", — рассказали в комитете и пояснили, что всё случилось днём 1 сентября.
Минск уже связался с Варшавой в связи с грубым нарушением.
Напомним, в начале августа министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал усилить войска на границе с Белоруссией. Причиной стало якобы пересечение границы воздушного пространства республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши. В Минске предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне. Также там опровергли пролёт вертолётов охраны президента Александра Лукашенко над Польшей.
Пограничный комитет Белоруссии