Лукашенко отказал Польше и Прибалтике в праве ставить Белоруссии условия по "Вагнеру"

Польша и Прибалтика не могут требовать от Белоруссии вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из республики, так как на их территории тоже есть иностранные военнослужащие. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования", — цитирует его Belta.

Лукашенко напомнил, что власти прибалтийских стран наращивают военные бюджеты и концентрируют свои силы у белорусских границ, поэтому Минск не может на это не реагировать.