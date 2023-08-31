Лукашенко отказал Польше и Прибалтике в праве ставить Белоруссии условия по "Вагнеру"
Лукашенко считает глупыми требования вывести "Вагнера" из Белоруссии
Польша и Прибалтика не могут требовать от Белоруссии вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из республики, так как на их территории тоже есть иностранные военнослужащие. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования", — цитирует его Belta.
Лукашенко напомнил, что власти прибалтийских стран наращивают военные бюджеты и концентрируют свои силы у белорусских границ, поэтому Минск не может на это не реагировать.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил уход ядра "Вагнера" с территории республики. По его словам, это обговаривалось им ещё с создателем ЧВК Евгением Пригожиным. При этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что у границ Союзного государства размещено более 350 тысяч военнослужащих НАТО, учитывая вооружённые силы восточноевропейских стран.
ТАСС / Телекомпания "ВоенТВ"