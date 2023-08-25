Лукашенко раскрыл принятое вместе с Пригожиным решение о дислокации ядра "Вагнера"
Лукашенко исключил уход ядра "Вагнера" с территории Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © President.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил уход ядра "Вагнера" с территории республики. По его словам, это обговаривалось им ещё с создателем ЧВК Евгением Пригожиным.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то этого ни хотелось. Мы ещё с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остаётся ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны", — сказал Лукашенко в беседе с журналистами во время посещения Белорусского государственного университета.
Лидер республики уточнил, что в течение нескольких дней до десяти тысяч вагнеровцев будут в Белоруссии. По его словам, бойцы подразделения будут жить и работать в стране "столько, сколько нам и им надо".
Также Лукашенко рассказал, что Пригожин никогда не просил для себя гарантий безопасности. По его словам, первый раз эта тема поднималась ими во время телефонных переговоров, когда вагнеровцы "маршем шли на Москву".