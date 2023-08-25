Лукашенко раскрыл принятое вместе с Пригожиным решение о дислокации ядра "Вагнера"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил уход ядра "Вагнера" с территории республики. По его словам, это обговаривалось им ещё с создателем ЧВК Евгением Пригожиным.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то этого ни хотелось. Мы ещё с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остаётся ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны", — сказал Лукашенко в беседе с журналистами во время посещения Белорусского государственного университета.

Лидер республики уточнил, что в течение нескольких дней до десяти тысяч вагнеровцев будут в Белоруссии. По его словам, бойцы подразделения будут жить и работать в стране "столько, сколько нам и им надо".