Лукашенко: Пригожин никогда не просил для себя гарантий безопасности
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин никогда не просил для себя гарантий безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шёл", — приводит его слова БелТА.
Белорусский лидер напомнил, что тема безопасности поднималась дважды. Первый раз — во время телефонных переговоров Лукашенко с Пригожиным, когда вагнеровцы "маршем шли на Москву".
"Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Чёрт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю верёвку и кусок мыла". — "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шёл", — рассказал Лукашенко.
Второй раз был во время поездки Пригожина с командиром группы "Вагнер" Дмитрием Уткиным в Белоруссию. Тогда глава республики предупредил обоих о возможной опасности.
"Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите", — добавил президент Белоруссии.
Напомним, 23 августа бизнесджет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина рухнул в Тверской области. На борту в этот момент находилось десять человек, одним из пассажиров по спискам числился Пригожин. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. По данным Flightradar24, Embraer начал резко снижаться в последние секунды полёта. Возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой. По его словам, прямо перед трагедией Пригожин прибыл в РФ из Африки.