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23 августа, 18:16
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СКР возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Тверской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолёта в Тверской области. Оно открыто по статье 263 УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"Бизнесджет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту десять человек, по предварительным данным, погибли", — отметили в ведомстве.

На место случившегося выехала следственная группа. Специалисты проведут все необходимые судебные экспертизы для установления причин инцидента.

Стали известны подробности о крушении бизнесджета под Тверью

Стали известны подробности о крушении бизнесджета под Тверью

Лайф напоминает: самолёт потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, на борту было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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