СКР возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Тверской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолёта в Тверской области. Оно открыто по статье 263 УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
"Бизнесджет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту десять человек, по предварительным данным, погибли", — отметили в ведомстве.
На место случившегося выехала следственная группа. Специалисты проведут все необходимые судебные экспертизы для установления причин инцидента.
Лайф напоминает: самолёт потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, на борту было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин.
Telegram / SHOT