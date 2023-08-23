СКР возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Тверской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолёта в Тверской области. Оно открыто по статье 263 УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"Бизнесджет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту десять человек, по предварительным данным, погибли", — отметили в ведомстве.