В Тверской области разбился самолёт, есть погибшие

В Тверской области потерпел крушение небольшой самолёт, погибло четыре человека. Ещё трое пропали без вести. Об этом сообщает SHOT.

В Тверской области разбился самолёт. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, это случилось примерно в 18:20 мск у села Куженкино Бологовского района. На место крушения сразу отправились экстренные службы.