В Тверской области разбился самолёт, есть погибшие
В Тверской области потерпел крушение небольшой самолёт, погибло четыре человека. Ещё трое пропали без вести. Об этом сообщает SHOT.
В Тверской области разбился самолёт. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, это случилось примерно в 18:20 мск у села Куженкино Бологовского района. На место крушения сразу отправились экстренные службы.
Напомним, что 12 августа в Калининградской области разбился Су-30. Боекомплекта на нём не было, экипаж погиб.
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