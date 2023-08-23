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23 августа, 16:35
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В Тверской области разбился самолёт, есть погибшие

В Тверской области потерпел крушение небольшой самолёт, погибло четыре человека. Ещё трое пропали без вести. Об этом сообщает SHOT.

В Тверской области разбился самолёт. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, это случилось примерно в 18:20 мск у села Куженкино Бологовского района. На место крушения сразу отправились экстренные службы.

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Напомним, что 12 августа в Калининградской области разбился Су-30. Боекомплекта на нём не было, экипаж погиб.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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