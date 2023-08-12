В Калининградской области разбился Су-30
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Об этом сообщили в Западном военном округе. Экипаж погиб.
"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полёта в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолёт Су-30", — пояснили в ЗВО.
На самолёте не было боекомплекта. По предварительной информации, причина крушения — техническая неисправность истребителя.
Напомним, 23 октября прошлого года Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. В МЧС заявили, что это был испытательный полёт. Во время крушения погибли два лётчика, а жильцы дома едва выжили. Лайф публиковал историю их спасения.
ТАСС / EPA / JAGADEESH NV