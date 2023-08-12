Регион

Уведомления отключены

12 августа, 11:39

В Калининградской области разбился Су-30

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Об этом сообщили в Западном военном округе. Экипаж погиб.

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полёта в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолёт Су-30", — пояснили в ЗВО.

На самолёте не было боекомплекта. По предварительной информации, причина крушения — техническая неисправность истребителя.

СКР подтвердил, что при крушении Су−30 лётчики были без сознания

СКР подтвердил, что при крушении Су−30 лётчики были без сознания

Напомним, 23 октября прошлого года Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. В МЧС заявили, что это был испытательный полёт. Во время крушения погибли два лётчика, а жильцы дома едва выжили. Лайф публиковал историю их спасения.


Обложка ©

ТАСС / EPA / JAGADEESH NV

Андрей Григорьев
  • Новости
  • су30
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров