В Калининградской области разбился Су-30

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Об этом сообщили в Западном военном округе. Экипаж погиб.

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полёта в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолёт Су-30", — пояснили в ЗВО.