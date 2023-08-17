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17 августа, 14:50

Жуткое крушение бизнес-джета попало на видео в Малайзии

В Малайзии минимум 10 человек погибли при крушении бизнес-джета на трассу

В Малайзии по меньшей мере десять человек погибли при крушении частного бизнес-джета Beechcraft Premier I на трассу. По данным Reuters, самолёт направлялся с курортного острова Лангкави в аэропорт Селангора. Воздушное судно при падении задело машину и мотоцикл.

В Малайзии частный бизнес-джет упал на трассу. Видео © Twitter / Insider Paper

В соцстетях появились видео, снятые автомобилистами: практически вся дорога окутана огромными облаками чёрного густого дыма. По предварительным данным, погибли оба пилота, шесть пассажиров самолёта, а также водитель авто и мотоциклист.

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Загадочно рухнувший в США бизнесджет упал недалеко от играющего в гольф Байдена

Ранее Лайф писал, что в США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23. Пилот и пассажир успели катапультироваться.

Обложка ©

Twitter / Insider Paper

Никита Осипов
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