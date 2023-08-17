Жуткое крушение бизнес-джета попало на видео в Малайзии
В Малайзии минимум 10 человек погибли при крушении бизнес-джета на трассу
В Малайзии по меньшей мере десять человек погибли при крушении частного бизнес-джета Beechcraft Premier I на трассу. По данным Reuters, самолёт направлялся с курортного острова Лангкави в аэропорт Селангора. Воздушное судно при падении задело машину и мотоцикл.
В Малайзии частный бизнес-джет упал на трассу. Видео © Twitter / Insider Paper
В соцстетях появились видео, снятые автомобилистами: практически вся дорога окутана огромными облаками чёрного густого дыма. По предварительным данным, погибли оба пилота, шесть пассажиров самолёта, а также водитель авто и мотоциклист.
Ранее Лайф писал, что в США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23. Пилот и пассажир успели катапультироваться.
Twitter / Insider Paper