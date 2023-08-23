Стали известны подробности о крушении бизнесджета под Тверью

Бизнесджет Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, пропал с радаров в 18:20. После этого диспетчеры пытались установить связь с экипажем. Поскольку результатов это не дало, они известили о случившемся структуры, ответственные за противовоздушную оборону. Об этом сообщает SHOT.