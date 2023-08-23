Стали известны подробности о крушении бизнесджета под Тверью
SHOT: Диспетчеры потеряли связь с разбившимся под Тверью бизнесджетом в 18:20
Бизнесджет Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, пропал с радаров в 18:20. После этого диспетчеры пытались установить связь с экипажем. Поскольку результатов это не дало, они известили о случившемся структуры, ответственные за противовоздушную оборону. Об этом сообщает SHOT.
Место крушения самолёта в Тверской области. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, самолёт пропал с радаров на высоте 8500 метров. Его скорость в тот момент составляла примерно 950 километров в час. Перед крушением местные жители слышали несколько громких взрывов.
Напомним, по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у Куженкина, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин.
SHOT