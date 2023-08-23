Пригожин значился среди пассажиров самолёта, разбившегося в Тверской области

В самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился российский бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщили МЧС и Росавиация.

Место крушения самолёта в Тверской области. Видео © SHOT

"В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург", — говорится в сообщении МЧС.

Там добавили, что из десяти человек, находившихся на борту, трое были членами экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

"Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина", — отмечает в свою очередь Росавиация.