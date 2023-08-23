Пригожин значился среди пассажиров самолёта, разбившегося в Тверской области
В самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился российский бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщили МЧС и Росавиация.
Место крушения самолёта в Тверской области. Видео © SHOT
"В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург", — говорится в сообщении МЧС.
Там добавили, что из десяти человек, находившихся на борту, трое были членами экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
"Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина", — отмечает в свою очередь Росавиация.
Ранее Лайф публиковал видео, как падал самолёт в Тверской области. Местные жители сначала предполагали, что это был беспилотник, который сбили. Они слышали взрывы перед падением воздушного судна.
Агентство "Москва"