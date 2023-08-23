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23 августа, 20:20
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Обнародован полный список пассажиров рухнувшего под Тверью самолёта Embraer

Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолёта, упавшего под Тверью

Росавиация обнародовала полный список пассажиров самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), упавшего у села Куженкино Бологовского района Тверской области.

В сообщении указано, что по данным авиакомпании на борту самолёта находились следующие пассажиры:

  • Сергей Пропустин;
  • Евгений Макарян;
  • Александр Тотмин;
  • Валерий Чекалов;
  • Дмитрий Уткин;
  • Николай Матусеев;
  • Евгений Пригожин.

Члены экипажа:

  • Левшин Алексей — командир;
  • Рустам Каримов — второй пилот;
  • Кристина Распопова — бортпроводник.

"Выполнение полёта самолёта Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", — подчёркивается в сообщении.

Стал известен владелец разбившегося под Тверью бизнесджета

Стал известен владелец разбившегося под Тверью бизнесджета

Лайф сообщал, что, по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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