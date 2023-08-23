Обнародован полный список пассажиров рухнувшего под Тверью самолёта Embraer

В сообщении указано, что по данным авиакомпании на борту самолёта находились следующие пассажиры:

Сергей Пропустин;

Евгений Макарян;

Александр Тотмин;

Валерий Чекалов;

Дмитрий Уткин;

Николай Матусеев;

Евгений Пригожин.