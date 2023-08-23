Обнародован полный список пассажиров рухнувшего под Тверью самолёта Embraer
Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолёта, упавшего под Тверью
Росавиация обнародовала полный список пассажиров самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), упавшего у села Куженкино Бологовского района Тверской области.
В сообщении указано, что по данным авиакомпании на борту самолёта находились следующие пассажиры:
- Сергей Пропустин;
- Евгений Макарян;
- Александр Тотмин;
- Валерий Чекалов;
- Дмитрий Уткин;
- Николай Матусеев;
- Евгений Пригожин.
Члены экипажа:
- Левшин Алексей — командир;
- Рустам Каримов — второй пилот;
- Кристина Распопова — бортпроводник.
"Выполнение полёта самолёта Embraer — 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", — подчёркивается в сообщении.
Лайф сообщал, что, по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены.
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