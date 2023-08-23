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23 августа, 18:30
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Стал известен владелец разбившегося под Тверью бизнесджета

Росавиация: Разбившийся под Тверью бизнесджет принадлежал компании "МНТ-Аэро"

Разбившийся в Тверской области бизнесджет Embraer–135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что на этом этапе расследования специалистам предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей чёрных ящиков.

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Напомним, по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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