Стал известен владелец разбившегося под Тверью бизнесджета

Разбившийся в Тверской области бизнесджет Embraer–135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", — говорится в заявлении.