Стал известен владелец разбившегося под Тверью бизнесджета
Росавиация: Разбившийся под Тверью бизнесджет принадлежал компании "МНТ-Аэро"
Разбившийся в Тверской области бизнесджет Embraer–135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках, сообщает пресс-служба Росавиации.
"Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования", — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что на этом этапе расследования специалистам предстоит найти бортовые средства объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей чёрных ящиков.
Напомним, по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин.
Кадр из видео Telegram / SHOT