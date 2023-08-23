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23 августа, 20:05
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На месте крушения самолёта под Тверью найдены тела всех десяти погибших

SHOT: На месте крушения самолёта под Тверью извлекли тела десяти погибших

На месте крушения самолёта у села Куженкино Бологовского района Тверской области обнаружены тела всех десяти погибших. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Лайф сообщал, что, по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Рогов заявил, что ему подтвердили факт гибели Пригожина

Рогов заявил, что ему подтвердили факт гибели Пригожина

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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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