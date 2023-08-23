На месте крушения самолёта под Тверью найдены тела всех десяти погибших
SHOT: На месте крушения самолёта под Тверью извлекли тела десяти погибших
На месте крушения самолёта у села Куженкино Бологовского района Тверской области обнаружены тела всех десяти погибших. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT
Лайф сообщал, что, по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.
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Telegram / SHOT