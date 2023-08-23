Рогов заявил, что ему подтвердили факт гибели Пригожина
Рогов: В "Вагнере" подтвердили факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
В Группе "Вагнер" подтвердили факт гибели его основателя Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина", — написал он в телеграм-канале.
Лайф напоминает: по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.
Telegram / SHOT