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23 августа, 18:39
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Рогов заявил, что ему подтвердили факт гибели Пригожина

Рогов: В "Вагнере" подтвердили факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

В Группе "Вагнер" подтвердили факт гибели его основателя Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина", — написал он в телеграм-канале.

Стал известен владелец разбившегося под Тверью бизнесджета

Стал известен владелец разбившегося под Тверью бизнесджета

Лайф напоминает: по официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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