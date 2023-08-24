Путин: Пригожин перед авиакатастрофой только вернулся из Африки
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что только вчера, 23 августа, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, бизнесджет которого разбился в Тверской области, вернулся из Африки.
Путин сообщил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. Видео © LIFE
"Вчера только, как мне стало известно, он вернулся из Африки, встречался с некоторыми официальными лицами", — сказал глава государства.
Комментируя катастрофу с самолётом Пригожина, президент подчеркнул, что расследование инцидента обязательно будет доведено до конца. Сейчас следователи над этим работают, проводятся все необходимые экспертизы.
По официальным данным, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.
Кадр из видео LIFE