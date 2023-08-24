Путин: Пригожин перед авиакатастрофой только вернулся из Африки

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что только вчера, 23 августа, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, бизнесджет которого разбился в Тверской области, вернулся из Африки.

Путин сообщил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. Видео © LIFE

"Вчера только, как мне стало известно, он вернулся из Африки, встречался с некоторыми официальными лицами", — сказал глава государства.