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24 августа, 16:22

Путин: Пригожин перед авиакатастрофой только вернулся из Африки

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что только вчера, 23 августа, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, бизнесджет которого разбился в Тверской области, вернулся из Африки.

Путин сообщил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. Видео © LIFE

"Вчера только, как мне стало известно, он вернулся из Африки, встречался с некоторыми официальными лицами", — сказал глава государства.

Комментируя катастрофу с самолётом Пригожина, президент подчеркнул, что расследование инцидента обязательно будет доведено до конца. Сейчас следователи над этим работают, проводятся все необходимые экспертизы.

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Пригожина

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Пригожина

По официальным данным, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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