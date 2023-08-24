Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Пригожина
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта, в котором мог находиться Евгений Пригожин. Об этом глава государства сказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Пригожина. Видео © LIFE
"Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер", хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине", — сказал глава государства.
Путин заверил, что власти России об этом помнят, знают и не забудут. Он добавил, что знал Пригожина с начала 90-х годов, "это был человек сложной судьбы".
По официальным данным, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.