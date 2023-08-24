Какие версии гибели Евгения Пригожина обсуждают эксперты Почему катастрофа или теракт произошли в российском небе и как повлияет на продвижение российских интересов в Африке смерть руководства группы компаний "Конкорд". 24 августа, 13:11 Основная версия, которую обсуждают эксперты, не заинтересованные в политических трактовках гибели руководителя группы компаний "Конкорд" и военной группы "Вагнер" Евгения Пригожина и его команды, — ювелирная работа западных спецслужб. Обложка © ТАСС / /Ura.ru / Владимир Жабриков

Какие версии рассматривает следствие

Основная версия, которую обсуждают эксперты, о причинах гибели руководителя группы компаний "Конкорд" и военной группы "Вагнер" Евгения Пригожина и его команды — ювелирная работа западных спецслужб. Слишком большой кусок пирога намеревался отхватить успешный российский бизнесмен на Африканском континенте. Взрыв именно в российском небе говорит о попытке использовать также и политический эффект от теракта, обвинив в этом российскую власть. Хотя ряд экспертов объясняют это тем, что за пределами Союзного государства он последние два месяца не бывал, а ролики о посещении Африки, которые гуляют по Сети, — постановочные. Следствию ещё предстоит выяснить, как один из серьёзно охраняемых руководителей крупного боевого подразделения был убит и кто его предал. Дождёмся официальных выводов.

Донецкая область. Артёмовск (Бахмут). Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин во время объявления о взятии Артёмовска под контроль ВС РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"

Что известно об инциденте? Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на информацию от источника, пишет, что "взрывное устройство на самолёте Пригожина могло быть заложено в отсек шасси — это одна из версий следствия". По предварительным данным, именно в районе шасси и произошёл взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнесджет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным. Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолёта упала в пяти километрах от фюзеляжа.

Следствию ещё предстоит выяснить, как один из серьёзно охраняемых руководителей крупного боевого подразделения был убит и кто его предал. Видео © t.me / SHOT

— Версия теракта пока не исключена, но я не считаю, что она самая вероятная. Авиационная безопасность в России неплохо обеспечена даже на частных рейсах, но то, что Пригожин успел оттоптать великое множество очень влиятельных мозолей, это факт, — отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Какие интересы у Пригожина были в Африке

Страшилка, которой с младенчества пугали советских детей из стишка Маршака "не ходите, дети, в Африку гулять", возможно, стала роковой для известного бизнесмена. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман напоминает слова Сталина, который говорил, что если "это не исключено, то значит — возможно".

Генеральный директор ООО "Конкорд кейтеринг" Евгений Пригожин во время встречи с представителями деловых кругов Турции и России, 2016 год. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пригожин занимался сопровождением широкого круга сделок в Центральной Африке, а также предоставлением услуг безопасности: тренировка местных военных, парамилитарных структур, организация штабной работой в местных армиях, а также участие в боях, потому что ситуация в ряде регионов крайне нестабильна. Большая часть сделок была связана с приобретением сырья, полезных ресурсов, получением охранной концессии на разработку, подобный бизнес и лежал в основе стратегии компании "Конкорд", это известно из открытых источников.

В Африке в исключительной степени усилиями Евгения Пригожина, объясняет Вассерман, сломлена сама основа колониального бизнеса, возможность изымать ресурсы за бесценок. Причём добился российский бизнесмен этого не столько услугами военной группы "Вагнер", сколько предлагая африканским странам более разумные, чем у западных конкурентов, цены на их сырьё.

— Удары по бизнесу — самые болезненные, поэтому его люто ненавидела значительная часть западных бизнесменов. Африка "нафарширована" разнообразным ценным сырьём, как гусь яблоками. Приведу лишь один пример, ситуацию в Республике Нигер, где произошёл антифранцузский госпереворот. До этого страна продавала уран Франции по 12 долларов за килограмм, а Париж перепродавал в другие места не дешевле 125 долларов, необогащённый — только очищенный от примесей, — говорит Анатолий Вассерман.

Задача очистки от примеси не стоит и 10 долларов за килограмм, комментирует депутат. С подобным бизнесом Пригожин и боролся, просто предлагая выгодную цену. Внакладе он, конечно, не оставался. А частная военная компания отбивала атаки наёмников — тех, кто пытался отменять эти сделки и заставлять продавать африканские государства своё сырьё за гроши.

— Насколько я знаю, Пригожин в последние пару месяцев за пределами Союзного государства РФ и Белоруссии не бывал — обстоятельства вокруг него сложились так, что он ещё очень нескоро отправился бы за границу, — добавил Вассерман.

Какой версии придерживается Запад

Подача западных СМИ, обвиняющих в случившемся российские власти, — военная пропаганда, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Её цель — дискредитировать руководство России, подорвать единство нашего народа и вооружённых сил. Подобные попытки предпринимались ранее неоднократно. Сейчас гибель Пригожина также используется как фактор для подобного рода дестабилизации.

Бенефициаров гибели Пригожина можно насчитать десятками по всему миру. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Насколько версия о заказе со стороны западных спецслужб может стать реальной, эксперты пока затрудняются ответить.

— Конфликтов у главы "Конкорда" в Африке было много и с местными политизированными организациями, и с компаниями. Поэтому если предполагать, что на борту был организован теракт, то можно выдвигать много разных версий, связанных с его бизнесом, с деятельностью спецслужб, включая украинские и многие другие, — говорит Никита Мендкович.

Стоит перечислить победы группы "Вагнер", внёсшей огромный вклад в освобождение Донбасса и новых территорий России. Штурмом были взяты города Попасная, Светлодарск, Артёмовск, Соледар, а до этого — сражения в Сирии, где бойцы ЧВК освобождали районы Пальмиры.

Авторы Дмитрий Шестопалов