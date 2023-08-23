Что известно о крушении самолёта, где мог находиться создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин Под Тверью разбился бизнесджет Embraer. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров могли быть основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Основная версия — теракт, организованный спецслужбами Украины. 72843 72843 Embraer Legacy, бортовой номер RA-02795. Обложка © flightradar24.com / Luba Ostroovskaya

Что случилось с самолётом Пригожина

Сотрудники спецслужб, Следственного комитета и Росавиации работают на месте крушения бизнесджета Embraer в Тверской области. Пока возбуждено уголовное дело по статье 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Место крушения Embraer Legacy 600 в Тверской области. Фото © t.me / SHOT

Крушение самолёта Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва – Санкт-Петербург, с бортовым номером RA-02795 произошло в районе 18:20 возле села Куженкино Бологовского района. По рассказам местных жителей, сначала они услышали в небе взрыв, после чего увидели горящий самолёт, который вертикально рухнул на землю.

По данным источников телеграм-канала SHOT, Embraer пропал с радаров в 18:20, диспетчеры попытались связаться с экипажем, но безрезультатно. Тогда они известили о случившемся подразделения ПВО.

По данным сервиса FlightRadar, самолёт Embraer Legacy вылетел из Шереметьево, пролетел над Солнечногорском, Клином, Национальным парком "Завидово", Тургиново, Пушкино и пропал с радаров уже за Волгой в районе деревни Шернево на высоте 8500 метров. Его скорость составляла около 950 километров в час. Он должен был приземлиться в Пулково.

Как сообщает Росавиация, на борту находилось 10 человек. Все они погибли. Этим бортом пользовался командир ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он был в списках пассажиров. По некоторым данным, кроме него на борту находился и другой создатель ЧВК — Дмитрий Уткин. Тела сильно пострадали во время взрыва и пожара, поэтому для их опознания будет назначена генетическая экспертиза.

Видео © t.me / SHOT

Примечательно, что буквально на днях – 21 августа – Евгений Пригожин ещё находился в одном из государств Африки. Там он записал видео, в котором сообщил о планах группы "Вагнер" продолжить работу на континенте, а также предложил желающим вступать в отряд для выполнения там боевых задач.

По сообщениям телеграм-каналов, освещающих СВО, Пригожин обычно пользовался и другим самолётом — бизнесджетом British Aerospace с бортовым номером 125 RA-02878. Вскоре после катастрофы Embraer этот борт совершил разворот над Москвой и приземлился в аэропорту Остафьево.





Впрочем, у телеграм-канала SHOT есть подтверждения гибели вагнеровцев.

— Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию, — сказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Какие версии отрабатывают следователи

Что касается версий, то следователи традиционно отрабатывают несколько версий: теракт, ошибку пилотов, неисправность самолёта. Пока они склоняются к версии теракта. ЧВК "Вагнер" была создана в мае 2014 года Дмитрием Уткиным и Евгением Пригожиным. ЧВК не имела легального статуса. С 2014 года "Вагнер" действовал на территории Украины, затем участвовал в операциях в Сирии и Африке. ЧВК можно назвать полноценной армией, на вооружении которой была тяжёлая техника, артиллерия и даже авиация. В июне 2023 года ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным предприняла попытку вооружённого мятежа в России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. 6 июля Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в России, а вагнеровцы пребывают в своих постоянных лагерях. Позднее стало известно, что 29 июня Путин встретился в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер".

Врагов у ЧВК, в том числе и у их лидеров, хватало. В первую очередь это спецслужбы Украины, а также боевики из Сирии и Африки, где "работал" "Вагнер".

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