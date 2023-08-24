Flightradar24 предоставил отчёт о полёте самолёта, на борту которого был Пригожин
Flightradar24: Самолёт Embraer начал резко снижаться в последние секунды полёта
Сервис Flightradar24, отслеживающий полёты воздушных судов по всему миру, предоставил подробный отчёт о полёте потерпевшего крушение Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), где в списке пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин.
В отчёте указано, что самолёт начал передавать данные в 17:46 по Москве. Бизнес-джет набрал высоту примерно 8,5 километра в 18:10 по московскому времени и продолжал горизонтальный полёт ещё девять минут.
В дальнейшем самолёт хаотично набирал высоту и вновь снижался. В 18:19 воздушное судно стало падать: Embraer резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра, после чего связь с ним прервалась. Информацию о своём местоположении бизнес-джет не передавал.
По официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.
Лев Бородин / ТАСС