Flightradar24 предоставил отчёт о полёте самолёта, на борту которого был Пригожин

Сервис Flightradar24, отслеживающий полёты воздушных судов по всему миру, предоставил подробный отчёт о полёте потерпевшего крушение Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ), где в списке пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин.

В отчёте указано, что самолёт начал передавать данные в 17:46 по Москве. Бизнес-джет набрал высоту примерно 8,5 километра в 18:10 по московскому времени и продолжал горизонтальный полёт ещё девять минут.