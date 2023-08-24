Тела погибших при крушении самолёта под Тверью начали вывозить на судмедэкспертизу

Тела погибших при крушении самолёта Embraer-135 (EBM-135BJ) под Тверью начали вывозить с места авиакатастрофы для проведения судмедэкспертизы. На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах видно, что для перевозки задействованы чёрные "газели" ритуальных услуг.

Тела погибших при крушении самолёта Embraer-135 (EBM-135BJ) под Тверью начали вывозить с места авиакатастрофы для проведения судмедэкспертизы. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, чёрные "газели" ритуальных услуг заехали на огороженную территорию в 4:30 утра, в 6:00 они выехали с места крушения самолёта. Предварительно, погибших увезли в тверской морг, который расположен на улице Бобкова. Там же находится и бюро судебной экспертизы. Работа криминалистов ещё продолжается.