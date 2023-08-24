Тела погибших при крушении самолёта под Тверью начали вывозить на судмедэкспертизу
SHOT: Тела погибших при крушении самолёта под Тверью вывозят на судмедэкспертизу
Тела погибших при крушении самолёта Embraer-135 (EBM-135BJ) под Тверью начали вывозить с места авиакатастрофы для проведения судмедэкспертизы. На опубликованных телеграм-каналом SHOT кадрах видно, что для перевозки задействованы чёрные "газели" ритуальных услуг.
Тела погибших при крушении самолёта Embraer-135 (EBM-135BJ) под Тверью начали вывозить с места авиакатастрофы для проведения судмедэкспертизы. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, чёрные "газели" ритуальных услуг заехали на огороженную территорию в 4:30 утра, в 6:00 они выехали с места крушения самолёта. Предварительно, погибших увезли в тверской морг, который расположен на улице Бобкова. Там же находится и бюро судебной экспертизы. Работа криминалистов ещё продолжается.
Напомним, вчера вечером в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны.
t.me / SHOT