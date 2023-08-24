На месте авиакатастрофы под Тверью приступили к изучению обломков и осмотру тел
SHOT: Криминалисты приступили к изучению обломков самолёта в Тверской области
Над обломками фюзеляжа рухнувшего под Тверью самолёта установили мощные прожекторы. Обложка © t.me / SHOT
Криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел на месте авиакатастрофы под Тверью. По данным телеграм-канала SHOT, погибшие получили сильные "механические повреждения" в результате крушения воздушного судна.
Тела всех десятерых погибших находятся на месте крушения самолёта. Опознавать некоторых из них предстоит по косвенным признакам, также может потребоваться и экспертиза ДНК.
Сейчас над обломками фюзеляжа установили мощные прожекторы, криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел. Предварительно место падения самолёта обследовали сапёры на предмет возможной опасности.
Напомним, вчера вечером в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны.