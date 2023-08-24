На месте авиакатастрофы под Тверью приступили к изучению обломков и осмотру тел

Криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел на месте авиакатастрофы под Тверью. По данным телеграм-канала SHOT, погибшие получили сильные "механические повреждения" в результате крушения воздушного судна.

Тела всех десятерых погибших находятся на месте крушения самолёта. Опознавать некоторых из них предстоит по косвенным признакам, также может потребоваться и экспертиза ДНК.