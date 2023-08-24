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24 августа, 01:22

На месте авиакатастрофы под Тверью приступили к изучению обломков и осмотру тел

SHOT: Криминалисты приступили к изучению обломков самолёта в Тверской области

<p>Над обломками фюзеляжа рухнувшего под Тверью самолёта установили мощные прожекторы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56051" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Над обломками фюзеляжа рухнувшего под Тверью самолёта установили мощные прожекторы. Обложка © t.me / SHOT

Криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел на месте авиакатастрофы под Тверью. По данным телеграм-канала SHOT, погибшие получили сильные "механические повреждения" в результате крушения воздушного судна.

Тела всех десятерых погибших находятся на месте крушения самолёта. Опознавать некоторых из них предстоит по косвенным признакам, также может потребоваться и экспертиза ДНК.

Сейчас над обломками фюзеляжа установили мощные прожекторы, криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел. Предварительно место падения самолёта обследовали сапёры на предмет возможной опасности.

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Напомним, вчера вечером в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны.

Оксана Попова
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