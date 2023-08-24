"Передняя часть загорелась": Свидетель падения самолёта под Тверью рассказал о крушении судна
SHOT: Части упавшего под Тверью самолёта разлетелись примерно на пять километров
Свидетелем падения самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ) в Бологовском районе Тверской области стал один из местных жителей. В беседе с телеграм-каналом SHOT он рассказал, что части воздушного судна разбросало в разные стороны в радиусе пяти километров.
Свидетель падения самолёта под Тверью рассказал о крушении судна. Видео © t.me / SHOT
"Два хлопка таких громких было. Даже у меня собака залаяла. Передняя часть загорелась, видно было, большой кусок улетел дальше туда, к Куженкино, в том районе упал. А второй обломок полетел веерообразно и шумно. Я испугался, думал, как бы сюда на наш дом не упал", — признался мужчина и добавил, что хвостовая часть самолёта рухнула примерно в 150 метрах от его дома.
По его словам, части самолёта разбросало в разные стороны — примерно на пять километров. Сейчас территория оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, вчера вечером в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны.
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