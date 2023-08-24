Регион

Уведомления отключены

24 августа, 00:51

"Передняя часть загорелась": Свидетель падения самолёта под Тверью рассказал о крушении судна

SHOT: Части упавшего под Тверью самолёта разлетелись примерно на пять километров

Свидетелем падения самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ) в Бологовском районе Тверской области стал один из местных жителей. В беседе с телеграм-каналом SHOT он рассказал, что части воздушного судна разбросало в разные стороны в радиусе пяти километров.

Свидетель падения самолёта под Тверью рассказал о крушении судна. Видео © t.me / SHOT

"Два хлопка таких громких было. Даже у меня собака залаяла. Передняя часть загорелась, видно было, большой кусок улетел дальше туда, к Куженкино, в том районе упал. А второй обломок полетел веерообразно и шумно. Я испугался, думал, как бы сюда на наш дом не упал", — признался мужчина и добавил, что хвостовая часть самолёта рухнула примерно в 150 метрах от его дома.

По его словам, части самолёта разбросало в разные стороны — примерно на пять километров. Сейчас территория оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Что известно о пассажирах разбившегося самолёта Embraer под Тверью

Что известно о пассажирах разбившегося самолёта Embraer под Тверью

Напомним, вчера вечером в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны.

Обложка ©

VK / "Типичное Бологое"

Оксана Попова
  • Новости
  • Пресс-релизы
  • Тверская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров