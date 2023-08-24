"Передняя часть загорелась": Свидетель падения самолёта под Тверью рассказал о крушении судна

Свидетелем падения самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ) в Бологовском районе Тверской области стал один из местных жителей. В беседе с телеграм-каналом SHOT он рассказал, что части воздушного судна разбросало в разные стороны в радиусе пяти километров.

"Два хлопка таких громких было. Даже у меня собака залаяла. Передняя часть загорелась, видно было, большой кусок улетел дальше туда, к Куженкино, в том районе упал. А второй обломок полетел веерообразно и шумно. Я испугался, думал, как бы сюда на наш дом не упал", — признался мужчина и добавил, что хвостовая часть самолёта рухнула примерно в 150 метрах от его дома.