Что известно о пассажирах разбившегося самолёта Embraer под Тверью

На борту самолёта, упавшего у села Куженкино Бологовского района Тверской области, находилось десять человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Кто именно находился в бизнес-джете, выяснил телеграм-канал SHOT.

Одним из пассажиров самолёта был 62-летний российский бизнесмен Евгений Пригожин. О том, что он значился в числе пассажиров, ранее сообщили представители МЧС, а позже заявление подтвердила и Росавиация.

Евгений Пригожин. Фото © t.me / "Пресс-служба Пригожина"

Ещё один пассажир разбившегося воздушного судна — 53-летний Дмитрий Уткин. По данным канала, он занимал должность командира группы "Вагнер", а ранее служил офицером спецназа ГРУ, где имел звание подполковника.

Командир группы "Вагнер" Дмитрий Уткин. Фото © t.me / SHOT

Валерий Чекалов являлся заместителем Пригожина в группе "Вагнер", ранее занимался бизнесом. Известно, что в июле он подпал под американские санкции за связи с Пригожиным.

Заместитель Пригожина в группе "Вагнер" Валерий Чекалов. Фото © t.me / SHOT

44-летний разведчик-гранатомётчик Сергей Пропустин, по предварительным данным, мог входить в личную охрану Пригожина.

Разведчик-гранатомётчик Сергей Пропустин мог входить в охрану Пригожина. Фото © t.me / SHOT

В числе пассажиров бизнес-джета также указан 31-летний боец группы "Вагнер" Александр Тотмин. Он участвовал в военных действиях в Судане и, предположительно, мог также являться и охранником Пригожина.

Боец группы "Вагнер" Александр Тотмин. Фото © t.me / SHOT

На борту самолёта находился и 38-летний член группы "Вагнер" Евгений Макарян, предположительно, один из охранников Евгения Пригожина, а также Николай Матусеев. Последний, по предварительной информации, был бойцом штурмового подразделения, воевавшего в Сирии.

По официальным данным Росавиации, на борту самолёта Embraer находилось три члена экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, а также бортпроводница Кристина Распопова.