Оцепление и силовики: Лайф публикует видео обстановки у места падения самолёта под Тверью
SHOT: Место падения фюзеляжа самолёта под Тверью оцеплено в радиусе четырёх км
Место падения фюзеляжа самолёта, упавшего у села Куженкино Бологовского района Тверской области, оцеплено в радиусе четырёх километров. Видео обстановки на месте крушения бизнес-джета публикует телеграм-канал SHOT.
Место падения фюзеляжа самолёта Пригожина оцеплено в радиусе 4 километров, на месте крушения дежурят сотрудники ГИБДД. Видео © t.me / SHOT
На месте крушения в эти минуты в оцеплении стоят сотрудники ГИБДД, а также силовики с автоматами. Сотовая связь работает с перебоями. Оцепление выставлено и в районе падения хвоста бизнес-джета.
Вчера вечером в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены.
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