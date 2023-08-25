Кремль рассказал о результатах ДНК-экспертизы останков Пригожина
Песков: Результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, пока нет
Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин
Результаты экспертиз, в том числе генетической, которые подтвердят факт смерти создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пока не готовы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, может ли Кремль официально подтвердить гибель бизнесмена.
"Если вы внимательно слушали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов [пока нет]. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы", — заявил Песков.
По официальным данным, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.