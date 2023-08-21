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21 августа, 20:34

США согласились продать Польше десятки ударных вертолётов

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польше ударных вертолётов Apache

Госдепартамент Соединённых Штатов разрешил возможную продажу Польше американских вертолётов AH-64E Apache и других систем на 12 млрд долларов. О решении ведомства по потенциальной сделке сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA).

Варшава запросила разрешение на покупку 96 винтокрылых машин, а также допоборудования, запчастей и вооружения к ним. В Вашингтоне уверены, что ударные вертолёты способны укрепить военный потенциал Польши.

"Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе", — подытожили в агентстве.

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Между тем Польша объявила о планах создать новую оперативную группировку на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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