ВВС Белоруссии смогут выставить эскадрилью Ми-35 против заслона из Apache и Abrams

Россия передаст Вооружённым силам Белоруссии ещё восемь вертолётов Ми-35М, в том числе четыре — до конца 2023 года. Об этом рассказал командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин в эфире телеканала СТВ на фоне планов Польши заслонить Брестские ворота вертолётами Apache и танками Abrams.

"Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году — ещё четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35", — уточнил Скоркин.