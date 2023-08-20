ВВС Белоруссии смогут выставить эскадрилью Ми-35 против заслона из Apache и Abrams
Россия передаст ВС Белоруссии ещё 8 вертолётов Ми-35
Россия передаст Вооружённым силам Белоруссии ещё восемь вертолётов Ми-35М, в том числе четыре — до конца 2023 года. Об этом рассказал командир 50-й смешанной авиационной базы Владимир Скоркин в эфире телеканала СТВ на фоне планов Польши заслонить Брестские ворота вертолётами Apache и танками Abrams.
"Ожидаем к концу этого года, это план — четыре машины. И в следующем году — ещё четыре машины. То есть полностью будет эскадрилья Ми-35", — уточнил Скоркин.
Ранее Польша объявила о планах создать оперативную боевую группировку на границе с Белоруссией, которая станет резервом и будет использована при ухудшении ситуации на границе. При этом премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в "атаках" на страну при помощи мигрантов.
ТАСС / Бобылев Сергей