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1 сентября, 18:34

Минск вызвал на ковёр посла Польши из-за залёта военного вертолёта в Белоруссию

МИД Белоруссии потребовал объяснений от Польши после инцидента с вертолётом

Временный поверенный в делах Польши в Минске Войцех Филимонович вызван в МИД Белоруссии после инцидента с боевым вертолётом, который пересёк госграницу республики в Гродненской области. Дипломата попросили объяснить произошедшее, а также инициировать расследование, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

"В МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента", — отметил Глаз.

По словам представителя ведомства, также от Филимоновича настоятельно потребовали принять все возможные меры для недопущения повторения подобных инцидентов в дальнейшем.

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Напомним, ударный вертолёт Ми-24 ВВС Польши залетел на территорию Белоруссии 1 сентября. Винтокрылая машина двигалась на предельно малой высоте и успела углубиться на 1,2 километра. Видеозапись с нарушителем госграницы опубликована ранее.

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Илья Пушкарев
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