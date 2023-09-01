Минск вызвал на ковёр посла Польши из-за залёта военного вертолёта в Белоруссию
МИД Белоруссии потребовал объяснений от Польши после инцидента с вертолётом
Временный поверенный в делах Польши в Минске Войцех Филимонович вызван в МИД Белоруссии после инцидента с боевым вертолётом, который пересёк госграницу республики в Гродненской области. Дипломата попросили объяснить произошедшее, а также инициировать расследование, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.
"В МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента", — отметил Глаз.
По словам представителя ведомства, также от Филимоновича настоятельно потребовали принять все возможные меры для недопущения повторения подобных инцидентов в дальнейшем.
Напомним, ударный вертолёт Ми-24 ВВС Польши залетел на территорию Белоруссии 1 сентября. Винтокрылая машина двигалась на предельно малой высоте и успела углубиться на 1,2 километра. Видеозапись с нарушителем госграницы опубликована ранее.
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