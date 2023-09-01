Минск вызвал на ковёр посла Польши из-за залёта военного вертолёта в Белоруссию

Временный поверенный в делах Польши в Минске Войцех Филимонович вызван в МИД Белоруссии после инцидента с боевым вертолётом, который пересёк госграницу республики в Гродненской области. Дипломата попросили объяснить произошедшее, а также инициировать расследование, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

"В МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента", — отметил Глаз.

По словам представителя ведомства, также от Филимоновича настоятельно потребовали принять все возможные меры для недопущения повторения подобных инцидентов в дальнейшем.