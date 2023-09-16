Поляки задумали отгородиться от Белоруссии электронным забором

В Варшаве активно начали обсуждать вопрос о строительстве заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией, уже объявлен тендер. Об этом заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский во время пресс-конференции.

"Пограничная стража объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг вдоль границы с Белоруссией", — отметил министр.

Все заинтересованные компании могут подать заявку на участие в конкурсе до 22 сентября. Он завершится в середине ноября. Длина электронного забора составит 172 километра.