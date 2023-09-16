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16 сентября, 14:15

Поляки задумали отгородиться от Белоруссии электронным забором

Польша построит электронное заграждение на реке Буг вдоль границы с Белоруссией

В Варшаве активно начали обсуждать вопрос о строительстве заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией, уже объявлен тендер. Об этом заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский во время пресс-конференции.

"Пограничная стража объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг вдоль границы с Белоруссией", отметил министр.

Все заинтересованные компании могут подать заявку на участие в конкурсе до 22 сентября. Он завершится в середине ноября. Длина электронного забора составит 172 километра.

Польшу уличили в намерении ввести войска в Литву

Польшу уличили в намерении ввести войска в Литву

Ранее Польша закончила строительство заграждения на сухопутной границе с Белоруссией. Его длина составила 186 км, а высота — пять метров. Стоимость проекта — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Недавно Польша обвинила белорусского военного в попытке сломать забор.

Обложка ©

Unsplash / Simon Maage

Дарья Нарыкова
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