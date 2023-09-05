Польша обвинила белорусского военного в попытке сломать забор

Неизвестный в форме ВС Белоруссии пробрался на территорию Польши и попытался повредить забор на границе двух стран. Об этом заявила пресс-секретарь польской пограничной стражи лейтенант Анна Михальская в беседе с polsatnews.pl.

Неизвестный в военной форме Белоруссии попытался повредить заграждение на территории Польши. Видео © YouTube / Погранслужба Польши

"Мужчина в форме Вооружённых сил Белоруссии пытался повредить один из пролётов металлического забора, который стоит на границе Польши и Белоруссии", — сказала она.

Забор повредить мужчине не удалось. Как только он увидел польских пограничников, сразу же убежал на территорию Белоруссии, утверждает Михальская. По её словам, это уже не первый случай, когда нарушители пытаются разрушить заграждение на границе с Польшей.