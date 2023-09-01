В Польше назвали ложью инцидент с вертолётом на госгранице Белоруссии

Заявления Минска о нарушении белорусской границы польским ударным вертолётом Ми-24 не соответствуют действительности. Об этом сообщил представитель Оперативного командования Вооружённых сил Польши Яцек Горышевский.

"Речь идёт о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было", — прокомментировал инцидент военный в интервью AFP.