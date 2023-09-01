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1 сентября, 20:02

В Польше назвали ложью инцидент с вертолётом на госгранице Белоруссии

В ВС Польши опровергли заявления Минска о нарушении белорусской границы

Заявления Минска о нарушении белорусской границы польским ударным вертолётом Ми-24 не соответствуют действительности. Об этом сообщил представитель Оперативного командования Вооружённых сил Польши Яцек Горышевский.

"Речь идёт о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было", — прокомментировал инцидент военный в интервью AFP.

Минск вызвал на ковёр посла Польши из-за залёта военного вертолёта в Белоруссию

Минск вызвал на ковёр посла Польши из-за залёта военного вертолёта в Белоруссию

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 1 сентября летящий на малой высоте вертолёт ВВС Польши пересёк госграницу в Гродненской области и углубился на территорию республики на 1200 метров. Минск потребовал от Варшавы объяснений в связи с произошедшим, получив в ответ обещание разобраться в причинах инцидента.

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ТАСС / Marcin Bielecki

Илья Пушкарев
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