"Рабочая лошадка": Шойгу посетил завод по выпуску Су-34 и поручил нарастить производство

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, на котором выпускают, модернизируют и ремонтируют истребители-бомбардировщики Су-34, и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства проинспектировал лётно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия.

Шойгу посетил завод по выпуску Су-34 в Новосибирске и проверил выполнение ГОЗ. Видео © Telegram / "Минобороны России"

Директор завода Александр Панасенко рассказал министру, что на данный момент предприятие может не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт авиационной техники, выработавшей свой ресурс. Кроме того, в соответствии с указаниями Минобороны в целях экономии средств на производство завод совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин.

В свою очередь Сергей Шойгу поставил задачу руководству нарастить темпы производства техники с учётом её востребованности. Он отметил, что Су-34 является "основной рабочей лошадью", совершающей по четыре-пять вылетов ежедневно.

"Поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году [перешли] на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу", — отметил он.