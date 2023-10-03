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3 октября, 09:10

Шойгу оценил необходимость дополнительной мобилизации

Шойгу: Планов по новой мобилизации нет, военных для проведения СВО достаточно

У Генерального штаба нет планов по дополнительной мобилизации, так как сейчас военных для проведения спецоперации достаточно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твёрдая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества", — отметил министр на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Медведев озвучил свежие данные по набранным в ВС РФ контрактникам

Медведев озвучил свежие данные по набранным в ВС РФ контрактникам

Ранее о том, что новой мобилизации не требуется, рассказывал президент РФ Владимир Путин. 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума ему задали такой вопрос, в ответ на который он привёл данные о контрактах, которые россияне подписали с ВС РФ.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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