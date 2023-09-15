Путин: В этом году подписано уже 300 тысяч контрактов с ВС РФ
Около 300 тысяч контрактов подписали россияне с Вооружёнными силами РФ в 2023 году. Такие данные по состоянию на сегодняшнее утро привёл президент Владимир Путин.
"Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, я хочу ещё раз подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России", — сказал он журналистам во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин объяснил, что несколько дней назад он приводил другую цифру — 270 тысяч, а сегодня стали известны более свежие данные.
Напомним, 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума Путину задали вопрос, нужна ли в России новая волна мобилизации. И глава государства на это отметил, что за последние 6–7 месяцев военные контракты добровольно подписали 270 тысяч россиян. Таким образом он подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Павел Быркин