Путин: В этом году подписано уже 300 тысяч контрактов с ВС РФ

Около 300 тысяч контрактов подписали россияне с Вооружёнными силами РФ в 2023 году. Такие данные по состоянию на сегодняшнее утро привёл президент Владимир Путин.

"Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, я хочу ещё раз подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России", — сказал он журналистам во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин объяснил, что несколько дней назад он приводил другую цифру — 270 тысяч, а сегодня стали известны более свежие данные.